رياضة | سيبايوس يوضح سبب اختياره الانضمام إلى أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيبايوس يوضح سبب اختياره الانضمام إلى أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار داني ‏سيبايوس لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الجديد، إنه فخور جداً لقدرته على إرتداء القميص، مؤكدا أنه أنضم إلى فريق تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه خطوة للأمام في مسيرته.

وكان فريق أرسنال الإنجليزي قد أعلن ضم داني سيبايوس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني صباح اليوم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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وقال سيبايوس في تصريحات صحفية : "أنا أعلم عن ثقة المدرب بي، وهذا أمر مهم جداً لي منذ البداية كنت أدرك مسؤولية إرتداء هذا القميص، وكانت لحظة فخر هائلة حينما قررت الإنتقال إلى هنا".

وواصل حول تأثير إيمري على إختياره لآرسنال : "كان المدرب نقطة تحول بالنسبة لي في الإنضمام إلى هذا النادي الكبير، وإنه مدرب إسباني ويعرفني منذ تواجدي في أندية أخرى، وأنا سعيد جداً لأكون قادر على مساعدة أرسنال على تحقيق اهدافنا".

وتابع : "‏اعرف الدوري الإنجليزي لأنني كنت متابع له أثناء وجودي في اسبانيا، وانه دوري تكتيكي للغاية ولكنه أيضاً بدني، وسأحتاج للتأقلم مع الفريق ولكني لا استطيع الانتظار لأبدأ".