رياضة | صحيفة أرجنتينية تكشف مدة عقوبة ميسي مع المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة أرجنتينية تكشف مدة عقوبة ميسي مع المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة TyC الأرجنتينية عن مدة عقوبة قائد منتخب التانجو ليونيل ميسي، وذلك عقب التصريحات التي خرج بها لوسائل الإعلام بعد مباراة المنتخب ضد البرازيل في بطولة كوبا أمريكا الماضية.

وأشارت صحيفة ‏TyC، إن عقوبة ميسي ستكون الإيقاف ما بين شهرين إلى ستة أشهر مع المنتخب الأرجنتيني، وسوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر أن ميسي هاجم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بسبب القرارات التحكيمية في البطولة، مؤكدا أن البطولة مجهزة لحصول المنتخب البرازيلي عليها منذ البداية.