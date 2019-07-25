الامارات | نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس نادي الظفرة الرياضي الثقافي

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس نادي الظفرة الرياضي الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي الثقافي، برئاسة السيد حمد خميس سالم ذيبان المنصوري، وعضوية كل من السادة: خليفة مطر سعيد الطنيجي، عيسى سيف المزروعي، مطر سالم المنصوري، جابر علي معلا المرر، وتمتد فترة المجلس الجديد لثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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