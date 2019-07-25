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الأهلي يعلن موعد عودة سعد سمير إلى التدريبات الجماعية

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة بعد غدٍ السبت قادمًا من ألمانيا، حيث يستكمل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي في ألمانيا ويتابع الجهاز الطبي للأهلي معه هاتفيًا كافة التفاصيل الخاصة بسير عملية التأهيل للتعافي من الإصابة، ومن المقرر أن ينتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي مع الفريق خلال 3 أسابيع من تاريخ عودته من ألمانيا.

يذكر أن سعد سمير ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي قبل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق وإعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات.

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