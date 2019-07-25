شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز استعدادًا لـ«القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين صباح اليوم الخميس، داخل معسكر الفريق المغلق في برج العرب بالإسكندرية وطالبهم بضرورة إغلاق صفحة الفوز على المقاولون والتتويج رسميًا بالدوري رقم 41.

وأكد لاسارتي للاعبين أن الفريق على موعد مع مباراة مهمة جدًا أمام الزمالك الأحد المقبل في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري، مؤكدًا لهم ضرورة حصد نقاطها الثلاث من أجل إنهاء الموسم بشكل مميز.

وقال لاسارتي للاعبين إن مباراة الزمالك لا تقل أهمية عن مباراة المقاولون خاصة أنها بمثابة قمة خاصة، وعلى الجميع التعامل معها بجدية من أجل حسمها وإنهاء المسابقة بشكل قوي يليق بما قدمه بطل الدوري هذا الموسم.

وأوضح المدير الفني للاعبيه أن الفريق مطالب بالعمل بقوة خلال الأيام المتبقية؛ لحصد نقاط الفوز على الزمالك وإسعاد الجماهير التي تنتظر الفوز يوم الأحد في الخطوة الأخيرة في دوري 2019-2020.

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وشدد لاسارتي على أن الأفراح التي بدأت بعد حسم الدوري أمس رسميًا والفوز على المقاولون 3-1 يجب أن تتوقف تماما، ليعود الهدوء والتركيز إلى معسكر الفريق من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة الزمالك والوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية قبل مواجهة الزمالك.

وأعرب مارتن لاسارتي عن سعادته بنجاح الفريق في التتويج ببطولة الدوري رقم 41، مؤكدا أن الفريق استحق الفوز باللقب هذا الموسم بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وأوضح أن لاعبي الأهلي قدموا عروضا قوية ومشرفة، مشيرا إلى أنه كان واثقا من الفوز بالدوري، رغم الصعوبات التي تعرض لها الفريق منذ بداية الموسم وتأخره في جدول الترتيب مرورا بالزحف نحو القمة، والتربع عليها وحسم اللقب لصالحه.

وأضاف: «بذلنا جهدا كبيرا ووضعنا الفوز بالدوري وإسعاد جماهير الأهلي نصب أعيننا، وكانت هناك حالة شديدة من التركيز والرغبة من جميع اللاعبين لتحقيق الهدف بحسم اللقب الغالي وهو ما تحقق بالفعل، والقادم سيكون أفضل لجماهير الأهلي على كافة الأصعدة».

ووجه لاسارتي الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على دعمه ومساندته للفريق على كافة الأصعدة، مشيدا بمساندة رئيس النادي للجهاز واللاعبين طوال الموسم، وهو ما كان له دور مهم للغاية في التتويج بلقب الدوري الممتاز رقم 41.