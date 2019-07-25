شكرا لقرائتكم مدرب شباب كرة اليد: سنقاتل أمام النرويج من أجل التأهل للمربع الذهبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق محروس، المدير الفنى لمنتخب شباب كرة اليد، أن التركيز أهم التعليمات التى طلبها من لاعبيه قبل مواجهة النرويج فى السابعة إلا ربع مساء اليوم الخميس فى ربع نهائى كأس العالم المقام فى إسبانيا.

وأضاف "محروس" فى تصريح لـ "الخليج 365"، أن القتال حتى الدقائق الأخيرة فى المباراة هو مفتاح الفوز مثلما حدث فى لقاء صربيا فى دور الـ16.

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ويلتقى منتخب شباب اليد ضد النرويج فى تمام السابعة إلا ربع مساء.

وحقق منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32، ثم تأهل إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16.

وجاءت قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.