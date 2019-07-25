شكرا لقرائتكم المصري يفاوض مدافع بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو المصرى خط مفاوضات جادة مع أحمد عبد الرسول مدافع بتروجت لتدعيم دفاعات الفريق فى الموسم المقبل . ايهاب جلال المدير الفنى للمصرى أثنى على عبد الرسول وطالب ادارة ناديه بسرعة التعاقد معه عقب هبوط بتروجت للقسم الثانى . كان احمد عبدالرسول قد انقطع عن تدريبات بتروجت ورفض الانضمام لمعسكر الاعداد للموسم الجديد للضغط على الادارة من اجل فسخ عقده خاصة وأنه مازال مرتبط بتعاقد رسمى مع النادى البترولى ممتد لمدة موسمين مقبلين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصري يفاوض مدافع بتروجت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.