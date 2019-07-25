شكرا لقرائتكم أوباما يشارك فى مران الزمالك اليوم رغم غيابه عن القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك يوسف أوباما لاعب الزمالك، فى تدريبات فريقه بدءا من اليوم الخميس، بعد الإجازة التى حصل عليها خلال الفترة الماضية عقب تعرضه للطرد فى مباراة الجونة بالجولة 33 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، التى شهدت طرده وإيقافه لمدة 3 مباريات.

أوباما غاب عن التواجد مع فريق الزمالك فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة نظرا لإيقافه والتى أقيمت على استاد بتروسبورت، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 3 / 1 ويستعد الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية بداية من التدريبات مساء اليوم لمواجهة الأهلى، التى ستقام على استاد برج العرب، يوم الأحد المقبل، فى ختام بطولة الدورى.

ويغيب أوباما أيضا بعد القمة عن مباراة الزمالك أمام المقاصة فى كأس مصر، جدير بالذكر أن الفريق الأبيض بعد فوزه على الإسماعيلى بالدورى وفوز الأهلى على المقاولون العرب أصبح الفريق الأبيض يحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 72 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأحمر الذى تصدر الدورى وتوج به رسميا برصيد 77 نقطة.