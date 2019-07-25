شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يمهد بقاء كاسونجو مع الزمالك .. اقرأ التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنقذ قرار اتحاد الكرة، بخصوص السماح للأندية بقيد لاعب واحد من شمال أفريقيا كونه محلى، رقبة الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك، بعدما أصبح يحق له الاستمرار داخل النادي بعد التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى ورحيل مواطنه حميد أحداد.

ووفقا لقرار اتحاد الكرة يحق لكل نادي قيد 4 لاعبين أجانب فى قائمته بالموسم الجديد، بخلاف لاعب من شمال أفريقيا يعامل كلاعب محلى، وتضم قائمة الزمالك بالوقت الحالى 5 أجانب هم الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز والثنائى المغربى خالد بوطيب وأشرف بن شرقى والكونغولى كاسونجو.

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ويحق لنادي الزمالك قيد لاعب من الرباعى فرجانى ساسى وحمدى النقاز وخالد بوطيب وأشرف بن شرقى كمحلى وفى حالة اختيار ساسى على سبيل المثال ستضم قائمة اللاعبين الأجانب الرباعى كاسونجو والنقاز وبن شرقى وبوطيب.

وإذا أراد نادي الزمالك ضم لاعب أفريقى جديد يجب رحيل لاعب من الخماسى المذكور، وظهر اتجاه قوى داخل القلعة البيضاء، لاستمرار كاسونجو بالموسم الجديد، لتدعيم الهجوم الأبيض بجانب الأسماء المتواجدة فى القائمة الحالية.