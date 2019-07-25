شكرا لقرائتكم أيمن أشرف عن الريمونتادا: المنافسون كانت ركبها بتخبط مع توالى فوزنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أيمن أشرف لاعب الأهلى عن سر الريمونتادا التاريخية، التى حققها فريقه من قاع جدول الدورى وصولا للتتويج باللقب.

قال أيمن أشرف فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت": "أهنئ كل لاعبى الأهلى سواء الحاليين أو حتى الراحلين مثل كوليبالى وكذلك المصابين مثل سعد سمير ومحمد محمود فكلنا شركاء فى هذا الإنجاز، الذى تحقق فى ظروف صعبة للغاية".

أوضح أشرف: "البطولة كانت قوية ومرينا بظروف صعبة للغاية، ولكنها ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها الفريق الأحمر لمثل هذه المواقف ولكن الخبرات لعبت دور البطولة فى حسمنا للقب ".

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وعن الريمونتادا التى حققها الأهلى من القاع للقمة علق أيمن أشرف: "تعرضنا للتشكيك فى قدراتنا وكنا نراهن على تراجع مستوى المنافسين وخوفهم من الأهلى كلما استمر فى تحقيق الفوز متابعاً "رأينا الفرق ركبها بتخبط فى بعضها من الخوف من الأهلى".

وعن مباراة الزمالك المقبلة قال أيمن أشرف: "رغم أن المباراة ليست مؤثرة ولكننا لن نتهاون فى الفوز بها تعودنا أن نكون رقم 1 وهى مباراة خارج التوقعات سوف نستعد لها بكل جدية وتركيز للفوز بها، وننتظر مساندة الجماهير فى كل المباريات المقبلة".

وعن تألق على معلول مع الأهلى قال أيمن أشرف: "معلول يقدم أفضل مستوياته مع الأهلى وتعرض للظلم بالاستبعاد من صفوف منتخب تونس ولكنه دائم الرد فى الملعب على كل من يقلل من إمكانياته".

وتوج النادى الأهلى بالدورى الممتاز للمرة الـ 41 فى تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ورفع رصيده إلى 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك ويتبقى مباراة واحدة بين القطبين الأحد المقبل.