شكرا لقرائتكم رغم أزمة حراسة المرمى بالزمالك.. عماد السيد يرحل للاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد مصدر مسئول بالزمالك أن إدارة النادى الأبيض أرسلت الاستغناء الخاص بعماد السيد لنادى الاتحاد قبل انطلاق معسكر الإعداد بقبرص، ثم قام اللاعب بالتوقيع لزعيم الثغر لمدة 3 سنوات قبل مواجهة الجونة بأيام قليلة كما حصل على مقدم تعاقده.
يذكر أن الزمالك يحتل وصافة الدورى برصيد 72 نقطة بعد الفوز على الاسماعيلى فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة و العشرين بالدورى ليفقد حلم التتويج بالدورى الذى فاز به الأهلى بشكل رسمى متصدرا جدول ترتيب البطولة برصيد 77 نقطة.
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