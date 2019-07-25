شكرا لقرائتكم رغم أزمة حراسة المرمى بالزمالك.. عماد السيد يرحل للاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى عماد السيد حارس مرمى الزمالك، إجراءات الانتقال لصفوف الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم مقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك للانتقال إلى زعيم الثغر فى الموسم الجديد، بعد التوقيع على عقود الانضمام لزعيم الثغر.

أكد مصدر مسئول بالزمالك أن إدارة النادى الأبيض أرسلت الاستغناء الخاص بعماد السيد لنادى الاتحاد قبل انطلاق معسكر الإعداد بقبرص، ثم قام اللاعب بالتوقيع لزعيم الثغر لمدة 3 سنوات قبل مواجهة الجونة بأيام قليلة كما حصل على مقدم تعاقده.

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يذكر أن الزمالك يحتل وصافة الدورى برصيد 72 نقطة بعد الفوز على الاسماعيلى فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة و العشرين بالدورى ليفقد حلم التتويج بالدورى الذى فاز به الأهلى بشكل رسمى متصدرا جدول ترتيب البطولة برصيد 77 نقطة.