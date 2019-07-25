شكرا لقرائتكم الزمالك يخسر 900 ألف دولار بسبب حميد أحداد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك، فى خسارة خزينة القلعة البيضاء، 900 ألف دولار، بعد إعلان نادي الرجاء المغربى التعاقد رسميا مع اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي.

وتكشف التفاصيل المالية لصفقة انتقال حميد أحداد لنادي الرجاء المغربى، خسارة نادي الزمالك 900 ألف دولار، بعد رحيل اللاعب الذى كلف الخزينة البيضاء، مليون و600 ألف دولار للتعاقد معه بداية الموسم الحالى قادما من نادي الدفاع الحسينى الجديدى.

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ويقضى اتفاق الزمالك مع نادي الرجاء على سداد النادي المغربي، 200 ألف دولار للحصول على خدمات حميد أحداد على سبيل الإعارة بالموسم المقبل، مع وضع بند يسمح للنادي المغربى بشراء اللاعب نهائيا نظير سداد 500 ألف دولار بعد انتهاء فترة الإعارة، ليكون إجمالى الصفقة 700 ألف دولار فقط.

ولم يشارك حميد أحداد بشكل أساسى فى مباريات الزمالك منذ انضمامه مطلع الموسم الحالى، لذا تقرر رحيله للحصول على فرصة المشاركة مع نادي آخر، وفضل اللاعب العودة للدوري المغربي فى ظل اعتياده على الأجواء هناك.