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أحمد حمودى يؤمن نفسه مع الأهلي بـ 4 عروض...

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جدة - عمرو شويل لا يزال مصير استمرار أحمد حمودى مع النادي الأهلي، غامضا فى ظل عدم وضوح الرؤية بخصوص استمرار صانع الألعاب مع القلعة الحمراء، أو الرحيل خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

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وتلقى أحمد حمودى العديد من العروض خلال الأيام الماضية، من أندية الدوري الممتاز، للحصول على خدماته، فى ظل غموض مصيره مع النادي الأهلي، حيث أبدت أندية إنبى وسموحة ومصر المقاصة والإسماعيلى، رغبة فى التعاقد مع اللاعب خلال الموسم الكروى الجديد.

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ويترقب أحمد حمودى حسم مصيره مع مسئولي النادي الأهلي، للاستقرار على وجهته المقبلة، وتحديد إمكانية انتقاله لنادي آخر من عدمه، خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية، خلافات داخل القلعة الحمراء حول مصير اللاعب حيث يطالب البعض باستمراره والبعض الآخر يفضل رحيله.

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وبعد تألق أحمد حمودى بشكل ملفت خلال معسكر الأهلي الأخير فى أسبانيا تعالت الأصوات المطالبة باستمرار اللاعب وعدم التفريط فى خدماته وعدم النظر للعروض المقدمة من أندية أخرى ترغب فى الحصول على خدماته.

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