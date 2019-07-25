شكرا لقرائتكم أحمد فتحى بعد التتويج بالدوري: مبروك الدرع 41 لنادى عظيم وجمهور أعظم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم أحمد فتحى نجم الأهلى التهنئة لجماهير ناديه بمناسبة التتويج ببطولة الدوري العام هذا الموسم .

وكتب فتحي عبر تويتر: "مبروك الـ41، بطولة غالية لنادى عظيم وجمهور أعظم".

Advertisements

وحسم الأهلي لقب الدورى موسم 2018- 2019 أمس، الأربعاء، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوّج الأحمر باللقب رقم 41 فى تاريخه والمرة الرابعة على التوالي.

وتوج النادى الأهلى بالدورى الممتاز للمرة الـ 41 فى تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ورفع رصيده الى 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك ويتبقي مباارة زواحدة بين القطبين الأحد المقبل.