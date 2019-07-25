شكرا لقرائتكم كونكورد كرة اليد لأحفاد الفراعنة: عليكم الثقة في أنفسكم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
طالب الكونكورد أحفاد الفراعنة بضرورة الثقة فى قدرتهم على اللعب أمام الكبار ، فضلا عن التسلح بالروح العالية التى يتحلى بها الفريق و التلاحم الذى يتميز بها المنتخبات المصرية على عكس لاعبى أوروبا المعتمدين على أسمائهم فقط .
قال زكى أن اللقاء صعب و سهل فى نفس الوقت ولكن اللاعبين يجب أن يعلمون إنهم على قدر المسئولية من أجل تحقيق هدف الوصول إلى المربع الذهبى .
وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .
وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.
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