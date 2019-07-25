شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يرفض توقيع عقوبات على اللاعبين بعد ثلاثية الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظ الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة محمود جابر على فكرة توقيع عقوبات على اللاعبين عقب الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع والعشرين لمسابقة الدوري العام .

أكد مصدر فى الجهاز الفنى للإسماعيلي أن المباراة لم تكن مؤثرة بالنسبة للاسماعيلى لاسيما فى ظل إمتلاك الزمالك دوافع أكبر للفوز بحثاً عن ملاحقة الاهلى على التتويج بالدوري مؤكداً أن ناديه لعب اللقاء فى إطار الاستعداد لبداية الموسم الجديد

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أضاف:" لعبنا مباراة الزمالك بدون ثلاثة من أهم لاعبينا وهم محمود متولى ودونجا وكريم بامبو مما تسبب فى الخسارة بهذا الشكل ".

وفاز الأهلي بلقب الدوري الممتاز للموسم الرابع على التوالى، بعد تغلبه على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الأسبوع رقم 33 للبطولة، ليحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بأسبوع، دون انتظار لنتيجة لقائه مع الزمالك الأسبوع المقبل.