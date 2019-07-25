شكرا لقرائتكم غزل المحلة يرفض عرض الزمالك لشراء إمام عاشور مقابل 7 ملايين جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظ مسئولو نادى غزل المحلة، على العرض المقدم من الزمالك للحصول على خدمات لاعبه إمام عاشور والمعار لحرس الحدود، مقابل 7 ملايين جنيه، حيث ترى إدارة المحلة أن العرض لا يضاهى قيمة اللاعب وفقا لرؤيتها.

طالب مسئولو غزل المحلة من نظرائهم فى الزمالك رفع القيمة المالية الخاصة بضم اللاعب من أجل الموافقة على انتقاله إلى قلعة ميت عقبة خلال الفترة الجارية، دخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات مزدوجة مع المحلة وحرس الحدود لضم اللاعب، خاصة أن إدارته تنتهى إلى حرس الحدود بنهاية الموسم المقبل وتم تقديم عرض مالى لضم اللاعب إلى المحلة وحرس الحدود.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة رفع الزمالك للعرض المالى للمحلة من أجل إتمام الصفقة خاصة بعد الحصول على توقيع اللاعب على عقود انضمامه لقلعة ميت عقبة خلال الفترة الأخيرة.