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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر



يقدم الخليج 365 خدمة لقراءة الأعزاء، بإذاعة بث مباشر لمباراة منتخب مصر لشباب كرة اليد أمام النرويج المقرر انطلاقها فى السابعة إلا ربع مساء اليوم الخميس، فى إطار ربع نهائى كأس العالم المقام فى إسبانيا.

مباراة مصر والنرويج بث مباشر



بث مباشر مباراة مصر والنرويج بث مباشر اون لاين فى كأس العالم لشباب اليد اليوم بدون تقطيع، حيث تأهل منتخب النرويج لهذا الدور بعد الفوز على البرازيل 29 /28 فى دور الـ 16، بينما تأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى الدور ذاته.

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مباراة مصر والنرويج اون لاين



مشاهدة مباراة مصر وفرنسا بث مباشر اون لاين فى كأس العالم لشباب اليد اليوم بدون تقطيع، حيث شهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .

مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر اون لاين فى كأس العالم لشباب اليد اليوم بدون تقطيع، حيث تضم قائمة منتخب شباب اليد كلاً من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.