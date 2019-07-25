شكرا لقرائتكم الجبلاية تورط الزمالك مع المعارين .. الأبيض يصل للمسموح ويبقى 9 لاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب اتحاد الكرة فى ورطة كبرى داخل نادي الزمالك، بعد تحديد عدد 5 لاعبين يتم إعارتهم لكل ناد كحد أقصى فى الموسم الواحد، على أن يتم رفع أسم اللاعب المعار من القائمة النهائية وإلغاء قوائم الانتظار، على أن يقوم كل ناد بقيد لاعبيه فى قائمة الـ30 لاعبا.

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وحتى الآن أعلن نادي الزمالك، رحيل 5 لاعبين فى الميركاتو الصيفى الحالى على سبيل الإعارة وهم محمد أشرف "روقة" وعماد فتحي لصفوف نادي سموحة ورزاق سيسية وأحمد رفعت لصفوف الاتحاد السكندرى وحميد أحداد للرجاء المغربى وباسم مرسى لصفوف الإنتاج الحربى، وبذلك يصل النادي الأبيض للعدد المسموح بإعارته فى الموسم الواحد.

ولا يزال هناك 9 لاعبين ينتظرون حسم مصيرهم مع الزمالك، بعد ظهور اتجاه لإعارتهم قبل صدور قرار اتحاد الكرة، وهم حسام باولو وكاسونجو وأحمد داوودا وشيكابالا وأحمد أبو الفتوح ومحمد مخلوف ومعروف يوسف وأحمد كابوريا ومحمود دونجا.