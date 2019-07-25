شكرا لقرائتكم مفاجأة.. الأهلى يفضل التعاقد مع خربين أو السوما ويرفض عمورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى، تلقى المارد الأحمر، عرضا خلال الأيام الماضية، عن طريق أحد محبى القلعة الحمراء، للتعاقد مع الإماراتى عمر عبد الرحمن عموري، لاعب الهلال، بعدما أصبح استمراره مع النادى السعودى خلال الفترة القادمة محل شك.

كشف المصدر الأهلاوى، أن مسئولى القلعة الحمراء، أبدوا تحفظهم على التعاقد مع عمورى، نظرا لإجادته اللعب فى مركز صانع الألعاب، وهناك تخمة كبيرة فى هذا المركز داخل القائمة الحمراء، ولاعبين كبار أمثال رمضان صبحى وحسين الشحات ووليد سليمان وغيرهم من النجوم.

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أضاف المصدر أن الأهلى رحب بالعرض ولكن حال إجراء بعض التعديلات، حيث يفضل مسئولو القلعة الحمراء التعاقد مع لاعب من الثنائى السورى عمر خربين مهاجم الهلال أو عمر السوما مهاجم أهلى جدة فى ظل حاجة النادى الأحمر لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفى الحالى بمهاجم سوبر.

الاهلي بطل الدورى

ويحتفل النادى الأهلى بالتتويج ببطولة الدورى المصرى الممتاز، بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3/1 فى المباراة التى أقيمت مساء أمس ضمن الأسبوع الـ 27 للبطولة، بملعب برج العرب بالإسكندرية.

اهداف الاهلي والمقاولون

وسجل اهداف الاهلي والمقاولون كلا من على معلول وحسين الشحات "هدفين" للفريق الأحمر، بينما أحرز التونسى سعد الجزيرى هدف الذئاب الوحيد.