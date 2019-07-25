شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ التحضير لمواجهة "اطلع برة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز الجهاز الإدارى للأهلى خلال الأيام المقبلة، لإنهاء إجراءات السفر إلى جنوب السودان لمواجهة فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وحسم الأهلى لقب الدورى موسم 2018- 2019 أمس الأربعاء، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج الأحمر باللقب رقم 41 فى تاريخه والمرة الرابعة على التوالى.

ومن المقرر أن يلعب الأهلى مع فريق أطلع بره أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس المقبل فى جنوب السودان على أن تقام مباراة العودة فى مصر أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من نفس الشهر.

ويقوم الجهاز الإدارى للأهلى بقيادة سمير عدلى خلال الأيام المقبلة إنهاء إجراءات لسفر لجنوب السودان لخوض هذه المباراة الأفريقية.