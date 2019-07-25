شكرا لقرائتكم تجديد كاريو مع الهلال يثير قلق مدرب بيرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع تجديد أندري كاريو عقده مع الهلال، ريكاردو غاريكا مدرب منتخب بيرو في ورطة، بسبب بعد المسافة بين البلدين وهو ما قد يؤثر على وصول اللاعب الملقب بـ"الثعبان" إلى معسكرات المنتخب في الوقت المناسب.

ووقع الجناح البيروفي على عقد انتقاله من بنفيكا إلى الهلال صباح يوم الثلاثاء، ليكون أغلى لاعب في بيرو بحسب ما قالته وسائل الإعلام في بلاده.

وقال غاريكا في مقابلة مع إذاعة "راديو كابيتال": لقد ذهبت إلى السعودية وشاهدت الملاعب واللاعبين وكذلك مستوى كرة القدم هناك، إنه رائع، لكن لطالما رغبت بأن يكون كاريو في مكان آخر بحيث يكون من السهولة الوصول إلى ليما دون تأخير.



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وزاد: أبلغني أندري قبل فترة أنه سيستمر مع الهلال وأنه ووكيله اتفقا مع الناديين على كافة التفاصيل، وما زلت عند رأيي، كاريو يستحق اللعب في أفضل الدوريات بالعالم.

وختم حديثه قائلاً: أهم شيء أن يكون اللاعب مرتاحاً ومقتنعاً بما يعيشه، وهو ما سينعكس علينا في المنتخب البيروفي.



وكان كاريو ضمن المنتخب البيروفي الذي بلغ نهائي كوبا أميركا 2019 قبل الخسارة 3-1 أمام البرازيل، البلد المستضيف.