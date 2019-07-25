اخبار الرياضه

البرتغالي روي فيتوريا ينضم إلى أعضاء شرف النصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم البرتغالي روي فيتوريا ينضم إلى أعضاء شرف النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة النصر الأربعاء انضمام البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريقها إلى قائمة أعضاء الشرف الذهبيين في النادي.

ونشر حساب النصر على "تويتر" صورة لروي فيتوريا إلى جانب عضو الشرف الذهبي عبدالرحمن الحلافي، مشيراً إلى أن المدرب البرتغالي قام بسداد 100 ألف ريال قيمة العضوية الشرفية الذهبية.

وحضر فيتوريا، الذي يعد النصر للموسم المقبل في البرتغال، مطلع العام الجاري خلفاً للأورغوياني دانييل كارينيو، واستطاع قيادة النصر إلى تحقيق لقب دوري كأس للمحترفين وبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرتغالي روي فيتوريا ينضم إلى أعضاء شرف النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا