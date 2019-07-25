الآن: ملخص مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام 2 – 1 | مُباراة مجنونة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام، حيث يتابع عشاق الساحرة المستديرة لقاء من ضمن أقوى لقاءات الكأس الدوية للأبطال، خلال الاستعداد الصيفي قبل بدء أقوى دوريات العالم، الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، ومن خلال هذا المقال تابعوا أهم مباريات اليوم.

ملخص نتيجة توتنهام ومان يوناتيد بدون تقطيع، حيث تنطلق المواجهة في تمام الثانية والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي موقعنا عرب نيوز نحاول أن نقدم لحضراتكم متابعة خاصة على مدار الساعة.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

مانشستر يونايتد توتنهام 2 1

فيما يأمل كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية وتسليط الضوء على بعض اللاعبين، للتعرف عليهم قبل الانتقالات الصيفية، ومن جانبه، فإن دي خيا يطمع فى شارة قيادة مانشستر يونايتد بالموسم الجديد، فيما قال المدرب والمدير الفني للنادي الأحمر سولشاير أن جماهير مانشستر يونايتد تدرك قيمة بوجبا، تزامنًا مع رحيله وانتقاله إلى نادي ريال مدريد أو نادي يوفنتوس هذا الموسم، ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.