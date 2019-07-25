مواعيد توقيع الكشف الطبي على حكام الدوري العام

كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن مواعيد وأماكن الكشف الطبي للحكام، حيث من المقرر أن تتم قبل انطلاق مسابقة الدوري العام،وقد أوضح الدكتور عزب حجاج، مدير اللجنة، انه سيتم اجراء الكشف الطبي بمحافظتي القاهرة والغربية للموسم المقبل.

كما صرح ان القرار شمل على أن يخضع حكام الدرجة الأولى للكشف الطبي في القاهرة، اما بالنسبة لحكام الدرجتين الثانية والثالثة سيكون فى المستشفى الجامعي التابع لها كل حكم.

وعن مواعيد الكشف الطبي فجائت كالأـتي:

يوم 29 يوليو: حكام قنا والبحر الأحمر وأسيوط والوادي الجديد الكشف بالقاهرة وحكام الدقهلية في طنطا.

يوم 30 يوليو: حكام المنيا والأقصر وسوهاج بالقاهرة والشرقية والمنوفيهة بالغربية.

يوم 31 يوليو : حكام الجيزه وأسوان بالقاهرة وحكام الغربية بالغربية.

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يوم 1 أغسطس: حكام الجيزه والسويس بالقاهرة وحكام البحيرة ودمياط بالغربية.

يوم 4 أغسطس: حكام الإسماعيلية والقليوبيه بالقاهرة وحكام الإسكندرية بالغربية.

يوم 5 أغسطس: حكام بورسعيد وسيناء بالقاهرة وحكام مرسي مطروح وكفر الشيخ بالغربية.

يوم 7 أغسطس: حكام القاهرة بمركز الطب الرياضي باستاد القاهرة.

ويومي 18 و19 أغسطس: حكام القاهرة في إستاد القاهرة وحكام طنطا بالغربية.