البرازيل ثانية على حساب فرنسا والجزائر تصعد 28 مركزا

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تراجعت فرنسا بطلة العالم الى المركز الثالث في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس وخسرت مركزها للبرازيل المتوجة بلقب كوبا اميركا. واحتفظت بلجيكا بالصدارة مع 1746 نقطة بفارق عشرين نقطة فقط عن البرازيل (1726) فيما تجمد رصيد فرنسا عند 1718 نقطة. وضمن العشرة الاوائل، ارتقت الاوروغواي ثلاثة مراكز واصبحت خامسة، وكولومبيا خمسة واصبحت ثامنة. وحققت الجزائر المتوجة بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها قفزة كبيرة بلغت 28 مركزا لتصبح في المركز الاربعين والرابع افريقيا، خلف وصيفتها السنغال (20) وتونس (29) التي تراجعت اربع مراكز ونيجيريا (33). كما تقدم المغرب (41) ستة مراكز ومصر (49) تسعة مراكز. آسيويا، حافظت ايران (23) على صدارتها برغم نزولها ثلاثة مراكز، متفوقة على اليابان (33)، كوريا الجنوبية (37) واستراليا (46). وتراجع المنتخب القطري (62) بطل آسيا سبعة مراكز. - ترتيب العشرة الاوائل: 1- بلجيكا 1746 نقطة Advertisements 2- البرازيل 1726 3- فرنسا 1718 4- انكلترا 1652 5- الاوروغواي 1637 6- البرتغال 1631 7- كرواتيا 1625 8- كولومبيا 1622 9- اسبانيا 1617 10- الارجنتين 1610

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