لينارد وجورج لرفع كليبرز إلى القمة وليس فقط التفوق على ليكرز

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تعهد النجمان كواهي لينارد وبول جورج بوضع فريقهما الجديد لوس أنجليس كليبرز على قمة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وليس فقط التفوق على الجار التاريخي لوس أنجليس ليكرز.

قال جورج الاربعاء "لا ننظر الى معركة مع لوس أنجليس. لدينا أهداف أكبر في اعتباراتنا"، مضيفا "لا نفكر في ظل ليكرز. نريد حمل اللقب وسنقوم ببناء أمة كليبرز على طول الطريق".

وعقد لينارد مع كليبرز أكبر صفقة انتقال حر الصيف الجاري، بتركه تورونتو رابتورز بعد قيادته الى لقبه الأول، فيما جاء جورج بصفقة ضخمة من أوكلاهوما سيتي بطلب من لينارد.

وقال لينارد "أنطلق في رحلتي الجديدة. مستقبل هؤلاء الشبان رائع. أردت دوما اللعب إلى جانب بول. شابان من لوس أنجليس. لعبنا سويا في الشارع. الآن نحن في كليبرز".

وأضاف "لدينا شيء مميز. أعتقد انه بمقدورنا صنع التاريخ".

وأصبح تقديم الفريق وخصوصا لينارد وجورج من قبل مالك النادي الملياردير ستيف بالمر منتشرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام بالمر (63 عاما)، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، بالصراخ فرحا متوعدا بالمنافسة على لقب الدوري "أنا متحمس جدا للتواجد هنا اليوم. هذا أمر رائع. رائع حقا".

وبدرجة أقل من الحماس، أظهر جورج ولينارد توقهما لخوض الموسم المقبل مع كليبرز حيث سيحمل الاول الرقم 13 ولينارد الرقم 2.

قال جورج بعد شكره فريقه السابق ثاندر لاتمام الصفقة "أنا سعيد جدا ومتحمس للعودة الى منزلي. في نهاية المطاف أعادوني الى لوس أنجليس. أقدر ذلك فعلا".

- كليبرز تفوق على ليكرز أخيرا -

وضعت شركات المراهنات كليبرز في المركز الثاني على لائحة المرشحين لاحراز اللقب، بفارق بسيط عن لوس أنجليس ليكرز الذي يضم "الملك" ليبرون جيمس والقادم أنتوني ديفيس.

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وأحرز ليكرز 16 لقبا في الدوري لكنه غاب عن منصة التتويج منذ 2010 مع نجمه المعتزل كوبي براينت.

وبدلا من الانضمام الى ليكرز، اختار لينارد كليبرز الذي لم يتخط الدور الثاني من الادوار الاقصائية "بلاي أوف" منذ تأسيسه عام 1970 تحت اسم بوفالو برايفز.

لكن في السنوات السبع الماضية، فاز كليبرز بمباريات أكثر من ليكرز، وهي نزعة يأمل لينارد في متابعتها "في السنوات القليلة الماضية، كان كليبرز أفضل. سيلفتون الانتباه، فليكرز أحرز البطولات لسنوات طويلة".

وتابع "من يعرف كيف سيقلب كليبرز الأمور؟ لست مركزا على ذلك. أريد فقط الفوز. هدفي أن أسعد الناس. اذا فزنا ولم نحصل على تغطية كافية لن يزعجني هذا الامر".

وردا على سؤال حول القوة المتنامية للاعبي الدوري لاجبار انديتهم على ابرام صفقات انتقال، قال جورج "طالما هناك احترام متبادل بينهما (النادي واللاعب) فلا حرج في ذلك".

- الهام الجيل المقبل -

ومع تواجد لاعبين من الأفضل دفاعيا في الدوري، يأمل جورج في تغيير دينامية كليبرز للعمل في الاتجاهين بدلا من التركيز فقط على الهجوم.

قال جورج (29 عاما) الذي بدأ مسيرته مع انديانا بيسرز وأبقى على بنود العقد الذي وقعه في 2018 مع ثاندر لأربعة أعوام مقابل 136.9 مليون دولار "يمكنني أنا وكواهي إلهام الجيل المقبل، للعب بجهد كبير على طرفي الملعب".

ولفتت نواة الفريق الحالي لينارد وجورج، فقال الاخير "الجميع رفع من مستوى لعبه. الصداقة الحميمة والعمل الجاد أمور حفزتنا على القدوم الى هنا".

بدوره، عبر لينارد (28 عاما)، المتوج ايضا باللقب مع سان انتونيو سبيرز عام 2014 وخاض موسما يتيما مع رابتورز احرز خلاله اللقب وجائزة افضل لاعب في النهائي، عن سعادته لعدم تسريب مفاوضات انتقاله الى العلن "كانوا صادقين في كلمتهم. لا شيء في العلن. أشعر بانه كان قرارا جيدا لي".

وتابع اللاعب القادم لثلاثة اعوام بعقد بلغ 103,1 مليون دولار "العلاقة جيدة. يسيرون بجدية في الاتجاهين. يريدون الفوز. هذه عقليتي التنافسية عندما ادخل ارض الملعب. سامرر الكرة الى لاعب آخر. هذه هي الثقافة هنا".

وختم "سيكون اللعب جماعيا. يتطلب الامر 15 لاعبا للقيام بذلك".