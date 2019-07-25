شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب التتش.. قصف الجبهة فى احتفالات الأهلى بالدورى وأزارو يعلن قراره الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل "سوبر كورة" برامجه الرياضية التى تهدف لوضع القراء والمهتمين بالشأن الكروى فى قلب أى حدث، وإمدادهم بالجانب المعلوماتى الموثق من مصادره الرسمية، التى تشمل جميع الأندية المصرية.

وفى سادس حلقات "ملعب التتش"، البرنامج المختص بأخبار النادى الأهلى والكواليس الخاصة بشأن كل ما يدور داخل القلعة الحمراء، والمذاع أسبوعيًا عبر سوبر كورة، نقدم حلقة استثنائية نتطرق فيها لكواليس فوز الأهلى ببطولة الدورى العام للمرة الـ41 فى تاريخه.

وتستضيف الحلقة عدداً من نجوم الأهلى الذين ساهموا فى فوز الفريق الأحمر باللقب، وهم محمد يوسف المدرب العام واللاعبين عمرو السولية وحسين الشحات ووليد أزارو، الذى اختص ملعب التتش بإعلان قراره الأخير فى مسألة الاستمرار مع الفريق الأحمر فى الموسم الجديد أو الرحيل.

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