شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. عماد السيد يوقع للاتحاد السكندرى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع عماد السيد، حارس مرمى فريق الزمالك، على عقود انضمامه رسميًا لصفوف الاتحاد السكندرى لمدة 3 مواسم مقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للانتقال إلى زعيم الثغر فى الموسم الجديد.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك لـ"الخليج 365"، أن إدارة النادى الأبيض أرسلت الاستغناء الخاص بعماد السيد لنادى الاتحاد قبل انطلاق معسكر الإعداد بقبرص، ثم وقع اللاعب لزعيم الثغر لمدة 3 سنوات قبل مواجهة الجونة بأيام قليلة كما حصل على مقدم تعاقده.

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يذكر أن الزمالك يحتل وصافة الدورى برصيد 72 نقطة بعد الفوز على الإسماعيلى فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة و العشرين بالدورى ليفقد حلم التتويج بالدورى الذى فاز به الأهلى بشكل رسمى متصدرا جدول ترتيب البطولة برصيد 77 نقطة.