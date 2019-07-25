شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الجبلاية تورط الزمالك مع المعارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب اتحاد الكرة فى ورطة كبرى داخل نادي الزمالك، بعد القرار الخاص بعدد اللاعبين المعارين فى الموسم الكروى الجديد.

وقرر اتحاد الكرة تحديد عدد 5 لاعبين تتم إعارتهم لكل نادٍ كحد أقصى فى الموسم الواحد، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار من القائمة كما ألغى اتحاد الكرة قوائم الانتظار فى الدورى الجديد، على أن يقوم كل نادٍ بقيد لاعبيه فى قائمة الـ30 لاعبًا.

كان اتحاد الكرة قرر أيضًا السماح للأندية بقيد 30 لاعبا فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل، كما تقرر عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبًا.

ويكشف سوبر كورة الأزمة التى يعانى منها الزمالك بعد قرار اتحاد الكرة، للتفاصيل اضغط هنا..