شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: إلغاء قرار لاعبى شمال أفريقيا وتقليص الأجانب الموسم بعد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محليا قرار لمدة موسم واحد فقط، وسيتم إلغاؤه مع نهاية الموسم المقبل.

وأكد اتحاد الكرة فى خطابه للأندية أنه سيتم تقليل عدد الأجانب فى القوائم اعتبارا من الموسم بعد المقبل 2020 -2021.

وكان اتحاد الكرة أعلن، بشكل رسمى، الموافقة على قيد لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى فى الموسم الكروى الجديد، والسماح للأندية بقيد 30 لاعباً فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل.

كما قرر اتحاد الكرة عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبا.