شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يرفض عرض انتقال إمام عاشور للزمالك مقابل 7 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو غزل المحلة العرض الذى قدمه الزمالك للحصول على خدمات إمام عاشور صانع ألعاب الفريق المعار لحرس الحدود، وذلك مقابل 7 ملايين جنيه حيث ترى إدارة المحلة إن العرض لا يضاهى قيمة اللاعب وفقًا لرؤيتها.

وطالب مسئولو غزل المحلة من نظرائهم فى نادى الزمالك رفع القيمة المالية الخاصة بضم اللاعب من أجل الموافقة على انتقاله إلى قلعة ميت عقبة خلال الفترة الجارية، ودخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات مزدوجة مع المحلة وحرس الحدود لضم اللاعب خاصة إن إدارته تنتهى إلى حرس الحدود بنهاية الموسم المقبل وتم تقديم عرض مالى لضم اللاعب إلى المحلة وحرس الحدود.

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ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة رفع الزمالك للعرض المالى للمحلة من أجل إتمام الصفقة خاصة بعد الحصول على توقيع اللاعب على عقود انضمامه لقلعة ميت عقبة خلال الفترة الأخيرة.