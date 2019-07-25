شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف لـ"تايم سبورت": فرق الدورى "ركبها بتخبط" من قوة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن أشرف، لاعب النادى الأهلى، سر الريمونتادا التاريخية التى حققها المارد الأحمر وتتوبجه بلقب الدورى الممتاز بعدما كان فى قاع الجدول.

وقال أيمن أشرف، فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت"، "أهنئ كل لاعبى الأهلى، سواء الحاليين أو حتى الراحلين مثل كوليبالى، وكذلك المصابين مثل سعد سمير ومحمد محمود، فكلنا شركاء فى هذا الإنجاز الذى تحقق فى ظروف صعبة للغاية".

وأضاف نجم الأهلى، "البطولة كانت قوية ومررنا بظروف صعبة للغاية ولكنها ليست الأولى التى يتعرض فيها الفريق الأحمر لمثل هذه المواقف، ولكن الخبرات لعبت دور البطولة فى حسم اللقب".

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وعن الريمونتادا التى حققها الأهلى من القاع للقمة، قال أيمن أشرف، "تعرضنا للتشكيك فى قدراتنا وكنا نراهن على تراجع مستوى المنافسين وخوفهم من الأهلى، كلما استمر فى تحقيق الفوز، ورأينا الفرق ركبها بتخبط فى بعضها خوفاً من الأهلى".

وعن مباراة الزمالك المقبلة قال أيمن أشرف، "رغم أن المباراة ليست مؤثرة ولكننا لن نتهاون فى الفوز بها تعودنا أن نكون رقم 1 وهى مباراة خارج التوقعات سوف نستعد لها بكل جدية وتركيز للفوز بها ، وننتظر مساندة الجماهير فى كل المباريات المقبلة "

وعن تألق على معلول مع الأهلى، قال أيمن أشرف، "معلول يقدم أفضل مستوياته مع الأهلى وتعرض للظلم بالاستبعاد من صفوف منتخب تونس، ولكنه دائم الرد فى الملعب على كل من يقلل من إمكانياته".

وتوج النادى الأهلى بالدورى الممتاز للمرة الـ 41 فى تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ورفع رصيده الى 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك ويتبقى مباراة واحدة بين القطبين الأحد المقبل.