شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى لـ"الأهلاوية": مبروك الدورى يا أعظم جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ أحمد فتحى، نجم النادى الأهلى، جماهير ناديه بمناسبة التتويج ببطولة الدورى العام هذا الموسم. وكتب أحمد فتحى، عبر تويتر، "مبروك الـ41، بطولة غالية لنادى عظيم وجمهور أعظم".

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