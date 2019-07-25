شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بعثة الجمباز الإيقاعى تصل القاهرة بعد المشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة منتخب مصر للجمباز الإيقاعى إلى مطار القاهرة، بعد المشاركة فى بطولة العالم للناشئات، والتى أقيمت فى العاصمة الروسية موسكو.

واحتل منتخب مصر للجمباز الإيقاعي المشارك في بطولة العالم للناشئات المركز الثالث والعشرين على مستوى العالم، بمجموع نتائج الفردى والجماعى على مستوى بطولة العالم، متقدمًا على البرازيل وماليزيا وأستراليا والنمسا وأرمنيا والنرويج.

وجاءت نتائج لاعبات الفردى كالآتى:

ملك عبدالعزيز: حازت على المركز ١٤ من إجمالى ٦١ لاعبة، فى أداة الحبل، بمجموع ١٤.٦ درجة.

عاليا حازم: حازت على المركز ١٦ من إجمالى ٦١ لاعبة فى أداة الكرة بمجموع درجات ١٦.٣.

مريم تامر: حازت على المركز ٢٤ من إجمالى ٦١ لاعبة فى أداة الشريط بمجموع درجات ١٣.٦٥.

تحت قيادة المدربات: نهى حسام، ولمياء حسام، وتاتيانا أودرى.

Advertisements

بينما أدى فريق الجماعى أداء مميزًا استحق عليه الحصول على 17 درجة، ليتقدم فى الترتيب العام لمصر بالبطولة وسط إشادة دولية، ما جعل رئيس الاتحاد الأوربي للجمباز والعديد من مسؤولى الاتحاد الدولى يذهبون لتهنئة الفريق.

ويضم الفريق الجماعى للجمباز الإيقاعي: مريم أشرف، وجنا هشام، وفريدة أشرف، ولامار شهاب، وساندرى عاصم، وملك تامر، تحت قيادة هايدي سلامة المدير الفني، ودكتورة وفاء حسن مدربة، وتاتيانا اندريفا مدربة.

وترأس البعثة الدكتورة فاتن البطل، وشارك فى لجنة التحكيم من مصر ياسمين سمير، وإشراف اللجنة الفنية برئاسة نهى عبدالوهاب نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى ورئيسة اللجنه الفنية بالاتحاد المصرى.

وكان فى استقبال اللاعبات فور وصولهم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمباز وأولياء الأمور.