شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض توقيع عقوبات على اللاعبين بعد ثلاثية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة محمود جابر، فكرة توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة الدورى العام.

وقال مصدر فى الجهاز الفنى للدراويش، إن المباراة لم تكن مؤثرة بالنسبة للإسماعيلى، لاسيما فى ظل امتلاك الزمالك دوافع أكبر للفوز بحثاً عن ملاحقة الأهلى على التتويج بالدورى، مؤكداً أن ناديه لعب اللقاء فى إطار الاستعداد لبداية الموسم الجديد.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، "لعبنا مباراة الزمالك بدون ثلاثة من أهم لاعبينا وهم محمود متولى ودونجا وكريم بامبو ما تسبب فى الخسارة بهذا الشكل".

وفاز الأهلي بلقب الدوري الممتاز للموسم الرابع على التوالى، بعد تغلبه على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الأسبوع رقم 33 للبطولة، ليحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بأسبوع، دون انتظار لنتيجة لقائه مع الزمالك الأسبوع المقبل.