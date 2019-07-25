سوبر كورة ينفرد بنشر تعليمات قيد الأندية للموسم الجديد 2019 -2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل سوبر كورة على التعليمات الخاصة بالقيد المحلى فى الموسم الكروى الجديد 2019 -2020، والتى أرسلها اتحاد الكرة إلى الأندية خلال الساعات الأخيرة. وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو المقبل، فيما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الأفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة فى بطولتى الأندية الأفريقية وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقى المقرر 30 يونيو وأمهلها شهرا إضافيا بناءً على طلب الاتحاد المصرى. Advertisements وحسم اتحاد الكرة، بشكل رسمى ونهائى، موقف اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية للموسم الكروى الجديد. وقرر اتحاد الكرة السماح لكل نادٍ بقيد 4 أجانب فى قائمته للموسم الجديد، بجانب لاعب خامس من فلسطين أو سوريا أو شمال أفريقيا، على أن يتم معاملته كلاعب مصرى محلى، ويحق لكل ناد إدراج اللاعبين الأجانب الخمسة فى قوائم المباريات والدفع بهم فى أى مباراة بالدورى أو الكأس. لمشاهدة تعليمات القيد كاملة .. اضغط على الرابط

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