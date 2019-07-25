سوبر كورة.. الأهلى يرفض التعاقد مع عمورى ويفضل هذا الثنائى العربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى تلقى المارد الأحمر عرضا خلال الأيام الماضية، عن طريق أحد محبى القلعة الحمراء، للتعاقد مع الإماراتى عمر عبد الرحمن عمورى لاعب الهلال، بعدما أصبح استمراره مع النادى السعودى خلال الفترة المقبلة محل شك.
وقال المصدر الأهلاوى، إن مسئولى القلعة الحمراء أبدوا تحفظهم على التعاقد مع عمورى نظرا لإجادته اللعب فى مركز صانع الألعاب، وهناك تخمة كبيرة فى هذا المركز داخل القائمة الحمراء، ولاعبين كبار أمثال رمضان صبحى وحسين الشحات ووليد سليمان وغيرهم من النجوم.
واحتفل النادى الأهلى بالتتويج ببطولة الدورى المصرى الممتاز بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3/1 فى المباراة، التى أقيمت مساء أمس، بملعب برج العرب بالإسكندرية.
وحدد مسئولو الأهلى ثنائى عربى للتعاقد مع أحدهما من قبل أحد محبى الأحمر، الذى عرض عمورى على الفريق.
لمعرفة الثنائى الذى حددهما الأهلى اضغط هنا
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