شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 5 إعارات حداً أقصى لكل نادٍ فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد اتحاد الكرة عدد 5 لاعبين يتم إعارتهم لكل نادٍ كحد أقصى فى الموسم الواحد، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار من القائمة مع أحقية النادى فى قيد لاعب آخر بدلاً منه، ثم إعادة قيده مع عودته لناديه مع انتهاء الإعارة.

الاعارات

وقرر اتحاد الكرة إلغاء قوائم الانتظار فى الدورى الجديد، على أن يقوم كل نادٍ بقيد لاعبيه فى قائمة الـ30 لاعبا والاستغناء عن باقى اللاعبين أو إعارتهم.

وكان اتحاد الكرة قرر أيضا السماح للأندية بقيد 30 لاعبا فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل.

كما تقرر عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبا.