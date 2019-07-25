محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد مصطفى: ضمن فريق الأهلي التتويج باللقب رقم 41 من بطولة الدوري بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف مساء أمس الأربعاء؛ حيث رفع رصيده إلى النقطة 77 بفارق 5 نقاط عن نظيره الزمالك، الوصيف قبل الجولة الأخيرة من انتهاء البطولة. إليكم تحليل لتتويج الأهلي بالبطولة:

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كانت هذه تفاصيل خبر فبراير الأسود للزمالك ورقم تاريخي لعاشور .. الأهلي بطل الدوري للمرة الـ ٤١ في التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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