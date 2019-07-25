تقرير.. في موسمه الاستثنائي.. كم أنفق الأهلي للفوز ببطولة الدوري الـ41 في تاريخه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تُوج الأهلي ببطولة الدوري المصري رقم 41 في تاريخه بعد موسم استثنائي استمر على مدار سنة كاملة لارتباط مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ما استدعى إيقاف المسابقة لمدة تقترب من الـ50 يومًا.

ارتبط الأهلي في موسمه الحالي باللعب في أكثر من بطولة محلية وعربية وأفريقية، فالفريق الأحمر خاض بطولة الدوري والكأس المحليين، البطولة العربية وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ المارد الأحمر موسمه بدون صفقات "قوية" فبرغم الأرباح التي حققها قطاع كرة القدم وانتعاش خزينة النادي بمبلغ يصل لـ320 مليون إلا أنه لم ينفق منهم سوى 21 مليون و800 ألف في ضم خمس صفقات من بينهم ثلاث لاعبين لفريق الشباب.

حاول الفريق الحمر في تلك الفترة التعاقد مع حسين الشحات إلا أن إدارة النادي لم تتقدم بعرض رسمي إلى نادي العين، وتوقفت الأمور عند المحادثات التليفونية.

الأهلي كان بحاجة لتدعيم مركز صانع الألعاب بعد رحيل عبد الله السعيد وهو ما لم يحدث، كما كان الفريق الأحمر بحاجة لمدافع مخضرم لترميم دفاعات الفريق وسط إصابات متكررة لرامي ربيعة وسعد سمير واللجوء للاعتماد على الظهير الأيسر أيمن اشرف في مركز قلب الدفاع.

انتهت فترة الانتقالات الصيفية بتعاقد الأهلي مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى جانب ضم أحمد علاء مدافع الداخلية السابق (10 مليون جنيه)، ساليف كوليبالي القادم من صفوف مازيمبي (صفقة انتقال حر)، مصطفي البدري صانع ألعاب نادي أسوان (مليون و800 الف جنيه)، عمار حمدي لاعب نادي النصر (10 مليون جنيه) ويوسف الجبالي لاعب نادي الشمس في صفقة مجانية.

تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خاض الفريق الأحمر 17 مباراة بالدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا إلى جانب 4 مباريات أخرى بالبطولة العربية، حقق الفوز في 12 مباراة، تعادل في 6 وخسر في 3 آخرين.

ودع الأهلي منافسات البطولة العربية لصالح الوصل الإماراتي، بعد أيام قليلة من خسارته للقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي أمام الترجي التونسي.

أيقنت إدارة الأهلي في تلك اللحظة أن التغيير بات مطلوبًا، والتغيير هنا لم يكن على مستوى الجهاز الفني وعقلية المدرب ولكن امتد على تجديد دماء الفريق بالتعاقد مع صفقات قوية.

فترة الانتقالات الشتوية الماضية شهدت ميركاتو تاريخيًا للفريق الأحمر، فإدارة النادي قامت بفتح خزائنها للتعاقد مع صفقات قوية بدءً من المدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي والذي بدأ مهام عمله مطلع يناير الماضي، إلى جانب استقطاب أكثر من لاعب مميز كان على رأسهم استعارة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون والتعاقد مع حسين الشحات نجم العين الإماراتي في ذلك الوقت.

200 مليون جنيه –بحسب تصريحات عدلي القيعي مستشار إدارة التسويق بالأهلي- تكبدتها خزينة النادي الأحمر في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث قامت لجنة التعاقدات بإتمام 6 صفقات (ياسر إبراهيم- حمدي فتحي- محمد محمود- محمود وحيد- حسين الشحات- جيرالدو) إلى جانب استعارة رمضان صبحي لمدة 6 شهور.

القيعي أكد أن إدارة النادي رأت أن تبني فريقًا قويًا، يظهر تأثيره عندما يحصد البطولات، وذلك عن طريق العوائد، كما أن جميع العقود الجديدة من 4 ونصف إلى 5 سنوات، وكان له ما خطط بتحقيق بطولة الدوري بعد صراع شرس مع منافسيه.

رمضان صبحي (أكثر من 16 مليون جنيه مصري)

انضم إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل 800 الف جنيه إسترليني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

خاض رمضان رفقة الفريق الأحمر 21 مباراة في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا، سجل هدفين وصنع 4 تمريرات حاسمة.

بدأ صبحي أول مشاركاته بقميص الأهلي أمام بيراميدز في المباراة التي خسرها الأحمر بهدفين لهدف وأقيمت في الرابع من يناير الماضي ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري.

انتهت فترة إعارة رمضان بنهاية شهر يونيو الماضي، ونجحت إدارة الأهلي في تجديد استعارة اللاعب لمدة موسم آخر بقيمة مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

حمدي فتحي (25 مليون جنيه مصري)

انضم إلى صفوف الأهلي قادمًا من إنبي بقيمة 25 مليون جنيه بالإضافة لبعض المكافآت بعد مرور عدد من المباريات، فضلا عن نسبة من إعاد البيع.

حمدي شارك مع الأهلي هذا الموسم في 12 مباراة (11 بالدوري ومباراة بدوري أبطال أفريقيا)، سجل هدفين.

ياسر إبراهيم (30 مليون جنيه مصري+ إعارة عمرو بركات)

لاعب سموحة السابق المنضم إلى صفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي.

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القيمة المالية لانتقال ياسر إبراهيم للأهلي شهدت تضارب في بعض التصريحات من جانب مسئولي الناديين.

الأهلي أكد أنه حصل على خدمات اللاعب بأقل من 30 مليون جنيه، في حين صرح مسئولي سموحة أن النادي السكندري حصل على قيمة 33 مليون جنيه بجانب استعارة عمرو بركات لمدة موسم ونصف للموافقة على بيع مدافع الفريق.

إبراهيم، شارك مع الأهلي خلال ستة أشهر في 19 مباراة (13 بالدوري- مباراة بكأس مصر- 5 بدوري أبطال أفريقيا) وظهر اللاعب بمستوى متميز.

محمد محمود (20 مليون جنيه مصري)

انضم محمود إلى صفوف الأهلي قادمًا من وادي دجلة لمدة 4 مواسم ونصف.

محمود لم يحظ بفرصة كاملة داخل صفوف الفريق الأحمر، فخلال مشاركته الثانية بالقميص الأحمر أمام سموحة تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أسفر عن اجرائه عملية جراحية وابتعاده عن الملاعب منذ منتصف يناير الماضي.

محمود وحيد (15 مليون جنيه مصري)

دعم الأهلي مركز الظهير الأيسر من صفوف مصر للمقاصة بالتعاقد مع محمود وحيد في الميركاتو الشتوي الماضي لمدة 4 مواسم ونصف.

مصدر في نادي مصر للمقاصة كشف لمصراوي أن صفقة انتقال الظهير الأيسر، محمود وحيد، كلفت خرائن النادي الأهلي 15 مليون جنيه.

وحيد، لم يشارك مع الأهلي سوى في مباراتين فقط واحدة بالدوري المحلي والأخرى بدوري أبطال افريقيا بإجمالي 122 دقيقة.

جيرالدو (10 مليون جنيه مصري)

اللاعب الأنجولي المنضم إلى صفوف الأهلي قادمًا من فريق أول أغسطس لمدة 4 مواسم ونصف.

البالغ من العمر 27 عامًا، كلف خزينة الأهلي ما يقرب من 10 مليون جنيه مصري.

وفي تصريحات مسبقة لعدلي القيعي قال: " في البداية طلب النادي الأنجولي مليون دولار، لكني نجحت في الاتفاق على 700 ألف دولار فقط، وفي الجلسة الأخيرة مع رئيس النادي تقلص المبلغ إلى 600 ألف دولار، ليتم تخفيض 400 ألف من المبلغ الذي طُلب في البداية".

الأنجولي، شارك رفقة الأحمر في 17 مباراة بالدوري المحلي بإجمالي 861 دقيقة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة، ولم يستطع الأهلي قيده أفريقيًا نظرًا لمشاركته رفقة ناديه الأنجولي في بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية وهو ما لا يتفق مع لوائح الكاف.

حسين الشحات (83 مليون جنيه مصري)

أغلى صفقات الأهلي المنضمة خلال الميركاتو الماضي، والتي كلفت إدارة النادي الأحمر ما يقرب من 5 مليون دولار بجانب 25% من إعادة البيع، إلى جانب تنازل اللاعب عن بعض مستحقاته لدى إدارة العين الإماراتي.

الشحات، كان أحد العناصر المؤثرة في حسم لقب الدوري للنادي الأهلي خاصة في مباراة المقاولون العرب والتس جيها خلالها هدفين من أصل 3 أهداف فاز بها الفريق الأحمر على منافسه وتلقت شباكه هدفًا وحيدًا.

صاحب الـ27 عامًا، لعب بالقميص الأحمر في 15 مباراة بالدوري (1027 دقيقة)، إلى جانب 7 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا (433 دقيقة)، سجل إجمالًا 5 أهداف وصنع مثلهم.

نفقات تقترب من الربع مليار

-ما يزيد على 220 مليون جنيه أنفقتهم إدارة القلعة الحمراء على صفقات اللاعبين خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية، إلى جانب راتب المدرب الفرنسي

-باتريس كارتيرون (95 ألف يورو أي ما يعادل 2 مليون جنيه مصري شهريًا)

قضى كارتيرون على رأس الإدارة الفنية للأهلي ما يقرب من 5 أشهر، ما يعني أن الأهلي تكلف دفع مبلغ مالي قيمته 10 مليون جنيه، إلى جانب تحمل الشرط الجزائي فى عقد الفرنسي والبالغ 190 ألف دولار وهو ما يعادل راتب شهرين (4 مليون جنيه).

-لاسارتي (مليون ونصف دولار ما يعادل 24 مليون شهريًا)

تولى الأوروجوياني الزمام الفنية للأهلي مع بداية يناير الماضي، ليصبح إجمالي ما تحصل عليه خلال السبعة أشهر الماضية ما يقترب من 168 مليون جنيه مصري من بينهم رواتب اثنين من مساعديه الأجانب.