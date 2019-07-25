أيمن أشرف: انتصارات الأهلي في الدوري أثارت "الرعب" للمنافسين

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أيمن أشرف مدافع فريق الأهلي، إن انتصارات فريقه خلال مسابقة الدوري وتحديدًا مع بداية الدور الثاني أثارت الرعب عند المنافسين.

وأضاف مدافع الأهلي في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" :"نقاتل لنصبح رقم 1، نحارب على جميع الجبهات للمنافسة على الألقاب".

وتابع :"وقت دخول الأهلي المنافسة على الدوري، المنافسين ركبهم كانت بتخبط مما أدى إلى تراجع نتائجهم وهذا ما استغلناه للحصول على اللقب".

وكان الأهلي فاز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أجريت أمس الأربعاء ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ33.

جدير بالذكر أن الأهلي توّج باللقب للمرة الـ41 بمسابقة الدوري بعدما حسم المسابقة قبل جولة من النهاية.