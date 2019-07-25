أحمد أحمد يكشف معايير اختيار مدينة نهائي الأبطال والكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي عن موقفه من الانتخابات المقبلة للكاف بالإضافة إلى المعايير الخاصة باختيار المدن التي ستحتضن نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية.
وقال أحمد أحمد من خلال حوار مع صحفية lexpress من مدغشقر إن موقفه من خوض الانتخابات المقبلة في الكاف لم يتحدد بعد، مضيفًا أنه عندما قرر خوض الانتخابات الأخيرة كان بناءً على عدد من رؤساء الاتحادات الأهلية.
وأكمل: "لدي مجموعة عمل لا يمكن أن أتخذ أي قرار بدون الرجوع إليهم، علي التشاور ومعهم وإذا اتفقنا على خوض الانتخابات المقبلة فسوف أفعل."
وشهدت الفترة الماضية قرارًا من جانب أحمد أحمد بإقامة نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية من مباراة واحدة بدلاً من النظام المعمول به بخوض مباراتي ذهاب وإياب.
وعن هذا قال أحمد أحمد: "دائمًا ما كانت توجد مشكلات في تنظيم المباراة الثانية في المباريات النهائية، لذلك قررنا أن تكون النهائيات عبارة عن مباراة واحدة، وسيكون هناك ملفات تتقدم لاختيار المدن التي ستنظم المباراة."
وأكمل: "الأمر سيكون بنظام الاتحاد الأوروبي، سيتم اختيار المدن بغض النظر عن الفرق المنافسة في البطولة، وسيكون هناك معايير أبرزها حالة العشب بالإضافة إلى تدفق الجماهير."
وانتقل أحمد أحمد للحديث عن بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتي جرت في مصر حيث قال: "إقامة البطولة بحضور 24 منتخبًا كان من أفضل القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، الأمر تسبب في زيادة الدخل الخاص بالبطولة بالإضافة إلى المعلنين سواء على المستوى القاري والمستوى العالمي."
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