مواعيد مباريات الأهلي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حسم لقب الدوري المصري بعد فوزه أمس أمام المقاولون العرب، بينما حصد الزمالك المركز الثاني، بفارق 5 نقاط قبل مواجهة الفريقين في القمة يوم الأحد المقبل في ختام مباريات الدوري لهذا الموسم.
وضمن الفريقان مشاركتهم في دوري أبطال إفريقيا بالنسخة المقبلة، ويستعرض الخليج 365 مشوار الفريقين بالبطولة الإفريقية..
مشوار الأهلي..
النادي الأهلي، يبدأ مشواره في أبطال أفريقيا أمام فريق “اطلع بره” من جنوب السودان، وسيكون لقاء الذهاب في جنوب السودان أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس، وتقام مباراة العودة في مصر بعد أسبوعين من مواجهة الذهاب.
وفي حال تخطى بطل الدوري المصري النادي الأهلي بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي، سيلتقي في دور الـ32 مع الفائز من مواجهتي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وماكيلي أندريتا الإثيوبي، وستكون مباراة الذهاب في منتصف سبتمبر، بينما مواجهة الإياب ستكون بعد أسبوعين من لقاء الذهاب.
مشوار الزمالك..
يبدأ نادي الزمالك مشواره في دوري أبطال أفريقيا، والذي يعود إليه من جديد بعد آخر ظهوره له في نسخة 2016، أمام فريق ديكيداها الصومالي، خلال الدور التمهيدي للبطولة، وتقام جولة الذهاب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 من شهر أغسطس خارج مصر، بينما تقام جولة الإياب في مصر أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه.
ويواجه الزمالك في حالة فوزه في الدور التمهيدي، الفائز من لقاء أويلرز الليبيري أمام جينيراسيون فوت السنغالي، وتقام مباراة الذهاب خارج مصر أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، بينما لقاء العودة يقام في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.
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