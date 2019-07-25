مواعيد مباريات الأهلي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حسم لقب الدوري المصري بعد فوزه أمس أمام المقاولون العرب، بينما حصد الزمالك المركز الثاني، بفارق 5 نقاط قبل مواجهة الفريقين في القمة يوم الأحد المقبل في ختام مباريات الدوري لهذا الموسم.

وضمن الفريقان مشاركتهم في دوري أبطال إفريقيا بالنسخة المقبلة، ويستعرض الخليج 365 مشوار الفريقين بالبطولة الإفريقية..

مشوار الأهلي..