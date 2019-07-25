مايورغا وكريستيانو رونالدو الأزمة مستمرة!

قرر بشكل رسمي مكتب شرطة مقاطعة “كلارك” التابعة لمدينة لاس فيغاس الأميركي عن براءة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من تهمة اغتصاب كاثرين مايورغا لكن يبدو أن القضايا بين الثنائي سوف تستمر لسنوات عديدة.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة فإن مكتب مقاطعة كلارك أكد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم تبرئة ساحة نجم يوفنتوس الإيطالي من تهمة الاغتصاب لاستحالة إثبات وقوع الحادث.

كما أوضحت السلطات الأميركية، طبقا لما أفادت به الصحيفة الإسبانية، أن المقطع المصور “فيديو” الذي كان يمكن من خلاله إثبات وقوع الجريمة في عام 2009 قد فقد مما يعني عدم امكانية اتهام نجم السيدة العجوز الحالي.

وكانت التحقيقات في تلك القضية بدأت عندما تقدمت مواطنة أميركية تدعى كاثرين مايورغا ببلاغ للسلطات ضد رونالدو متهمة إياه باغتصابها، ولكن لم يتوافر أي دليل يدين اللاعب طوال مدة التحقيق، مما دفع السلطات في النهاية لإغلاق ملف القضية وتبرئة النجم البرتغالي.

كاترين مايورغا ترد على براءة رونالدو بتهمة أخرى

Advertisements

من جانب آخر قررت كاثرين مايورغا الرد على براءة نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق من خلال توجيه تهمة جديدة للنجم البرتغالي حيث أكدت أن رونالدو أجبرها على التوقيع على اتفاق تقتضي من خلال 375 ألف دولار مقابل صمتها على اغتصابها من قبله منذ 10 سنوات.

مايورغا اعترفت من قبل أنها صمتت لفترة طويلة ولم تتهم رونالدو بتهمة الاغتصاب لكونها تحصلت على أموال طائلة من قبل لاعب يوفنتوس مقابل أن يضمن صمتها وهو ما حدث بالفعل لعدة سنوات.

وكانت مجلة دير شبيغل الألمانية أول من نشر قصة عن هذا الادعاء العام الماضي.

وقالت المجلة إن كاثرين مايورغا توصلت إلى تسوية خارج المحكمة مع رونالدو عام 2010، تضمنت دفع مبلغ 375000 دولار مقابل موافقتها على عدم الحديث علنا عن هذه المزاعم.

وقال محامي مايورغا أن حملة مي تو، #MeToo، كان مصدر إلهام للضحية لإعادة فتح القضية.