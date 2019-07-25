نيمار إلى برشلونة عودة مستحيلة أم سهلة؟

حلم كبير أكده نيمار يتمثل في العودة لكامب نو هذا الصيف وهو أمر مرحب به كذلك من قبل باريس لكن يبدو أنه هذا الحلم سوف يتحول إلى كابوس للنادي الباريسي في الصيف الحالي.

نيمار انتقل لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة قياسية تاريخية بلغت قيمتها 222 مليون يورو في صيف 2017 لكن اللاعب فشل منذ ذلك اللحظة في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية.

وأصبح حلم نيمار يتمثل في العودة لكامب نو وهو الأمر الذي دفع اللاعب لقبول فكرة التنازل عن قضيته ضد ناديه السابق برشلونة بجانب تخفيض راتبه من أجل العودة مع امكانية تقديم اعتذار لجماهير البلوغرانا.

الحلم مستبعد:

وفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” يرغب نادي برشلونة في الحصول على خدمات نيمار من دون دفع يورو واحد لضم اللاعب وهو ما يجبر النادي الباريسي على رفض رحيله في الصيف الحالي.

برشلونة يستهدف ضم نيمار في صفقة تبادلية ينتقل من خلالها لاعبين بقيمة عثمان ديمبيلي وفيليب كوتينيو لملعب بارك دي برينس بينما لا يرى باريس سان جيرمان ذلك كافيا.

قضية مغلقة تماما:

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أكد نائب رئيس نادي برشلونة، خوردي كاردونير، إن مسألة التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا غير مطروحة في اجندة الإدارة في الوقت الراهن.

وتحدث خوردي إلى وسائل الإعلام على خلفية مشاركة الفريق الكاتالوني بكأس راكوتين، الذي ينظم في دولة اليابان.

عند سؤاله عن إمكانية التعاقد مع نيمار من صفوف باريس سان جيرمان، قال: “لقد قال الرئيس كلمته بالفعل، لا يوجد اهتمام بنيمار، صحيح أنه موضوع نقاش لكن مسألة التعاقد معه ليس واردًا”.

وساءت العلاقة في الفترة الأخيرة بين نيمار وإدارة باريس سان جيرمان، بعدما تأخر اللاعب في العودة من الإجازة الصيفية وعلى إثره بدأت حرب التصريحات بين الطرفين.

مسألة عودة اللاعب إلى برشلونة كانت مطروحة بقوة قبل أن يتعاقد البلاوجرانا مع الفرنسي أنطوان جريزمان، وتتأزم وضعيته الاقتصادية بوصول حجم الدين العام إلى 800 مليون يورو.

ووفقا للتقارير الصحافية فإن وكيل نيمار عرض اللاعب على ريال مدريد ومانشستر يونايتد لكن المفاجأة كانت في رفض فكرة ضم اللاعب وهو ما قد يجبر النادي الباريسي على التفكير في الحفاظ على اللاعب في الموسم المقبل.