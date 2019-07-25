مصمم ميداليات “طوكيو 2020” في ورطة!

لا يزال يونيشي كاوانيشي يتأقلم مع الشهرة المفاجئة التي بات يحظى بها بعد يوم واحد من الكشف عن تصميماته لميداليات منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

وفاز كاوانيشي، وهو مصمم رسوم متحركة من أوساكا، بمسابقة أقيمت على مستوى البلاد لتصميم الميداليات الخاصة بمنافسات الأولمبياد ودورة ذوي الاحتياجات الخاصة العام المقبل.

وتم الكشف عن التصميم أمس الأربعاء، خلال حفل بهيج وفخم في العاصمة اليابانية قبل عام واحد بالضبط على انطلاق الدورة الأولمبية والتي ستبدأ في 24 يوليو (تموز) 2020.

وظهر على الميداليات، والتي يبلغ قطر الواحدة منها 85 ملليمتراً، الإلهة نايكي إلهة النصر عند اليونانيين في تصميم يشمل أيضاً الشعار الأولمبي وتم تصنيعها من معادن أعيد تدويرها وجمعت من 6.21 مليون وحدة إلكترونية تم التبرع بها من كافة أنحاء اليابان.

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وقال كاوانيشي إنه كان يريد وضع تصميم دائري في مقدمة الميداليات بما يبرز العالم ويعكس الضوء.

وأضاف كاوانيشي للصحافيين اليوم الخميس: “الضوء يصل من عدة زوايا وهتافات الجماهير تأتي من كل جانب.. وقد ترجمت كافة هذه الأفكار في هذا التصميم، انعكاس الضوء يسير في عدة اتجاهات لذا فإن الأمل يحدوني أن يصل الضوء المنعكس من الميداليات في كافة الاتجاهات عندما يرتديها الرياضيون، هذه كانت نيتي”.

وقال كاوانيشي إنه تلقى اتصالاً العام الماضي تم فيه إبلاغه بأن طلبه تم اختياره على حساب أكثر من 200 طلب آخر، وأشار كاوانيشي إلى أنه اضطر للحفاظ على سرية تصميمه وأسمه حتى أمس الأربعاء.