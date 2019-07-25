توتنهام يدق أبواب يوفنتوس من أجل ديبالا

دخل نادي توتنهام الإنجليزي في مفاوضات مكثفة مع يوفنتوس الإيطالي، من أجل التعاقد مع الجناح الأرجنتيني باولو ديبالا، وذلك خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السبيرز، دخلوا في مفاوضات جادة مع مسؤولي السيدة العجوز، من أجل التعاقد مع ديبالا في الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة توتنهام قدمت عرضًا إلى اليوفي، بلغ حوالي 80 مليون جنية إسترليني، هو العرض الأغلى في تاريخ النادي.

Advertisements

وواصلت الصحيفة، ان اليوفي لن يمانع في بيع اللاعب، خاصة بعد أن إنخفض بريقه، منذ قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو الموسم المنقضي، وأيضًا تعويض المبلغ الذي

دفعه النادي في صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

ولا يزال ديبالا يحظى بحب الجماهير الإيطالية، على الرغم من تسجيله 10 أهداف فقط الموسم الماضي، إلا أن الجوهرة الأرجنتينة كان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة السيدة العجوزفي جميع المواسم الماضية.

ومن المؤكد دخول توتنهام في منافسة شرسة مع منافسة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان للفوز بخدمات اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً.