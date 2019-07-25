ألفيس يسعى للعودة إلى برشلونة

يسعى البرازيلي داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان السابق، إلى العودة مرة أخرى إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ألفيس تواصل مع جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، وتحدث حل إمكانية عودته للفريق الكتالوني.
واضافت "بارتوميو وضع الأمر في حيز الإهتمام، لإتخاذ قرار نهائي بشأن عودة ألفيس
ولعب ألفيس في برشلونة منذ عام 2008 حتى 2015، تمكن من تحقيق العديد من الألقاب كالدوري الإسباني ودوري أبطال اوروبا، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس، ومنه إلى باريس سان جيرمان، الذي قرر الرحيلمنه في الصيف الجاري بعدما رفض تجديد تعاقده.
وقاد ألفيس مؤخراً منتخب البرازيل لقب بطولة كوبا أمريكا، كما نال جائزة أفضل لاعب في البطولة.
وتحدثت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة، عن وجود أكثر من فريق أوروبي يهتم بضم اللاعب صاحب الـ 36 عام، ولكنه لم يحسم أمره بعد من العروض، خاصة مع رغبته في العودة لصفوف الفريق الكتالوني حسبما ذكرت الصحيفة الاسبانية.
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