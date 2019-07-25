سليمان: محمد الشناوي اصبح البديل الأمثل لعصام الحضري

كشف طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق استطاع أن يكون البديل الأمثل للحارس المخضرم عصام الحضري. الفريق استطاع أن يكون البديل الأمثل للحارس المخضرم عصام الحضري. أكد طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، أستطاع أن يكون بديل عصام الحضري. الفريق، أستطاع أن يكون بديل عصام الحضري. وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية "بعد مشاركة الشناوي مع منتخب مصر في كأس العالم وكأس أمم افريقيا، تمكن من تسلم راية خلافة المخضرم عصام الحضري". افريقيا، تمكن من تسلم راية خلافة المخضرم عصام الحضري". وواصل "مستوى الشناوي مع منتخب مصر كان مميز، رغم تواجد منافسة قوية مع محمود جنش حارس الزمالك وأحمد الشناوي حارس بيراميدز". وأردف "تحدثت مع الشناوي قبل البطولة الافريقية، عن أهمية دوره مع منتخب مصر، نظراً للمستوى الذي يقدمه مع الأهلي".

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